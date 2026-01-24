Una de las grandes tareas que tiene la directiva del Club Deportivo Guadalajara en este mercado de fichajes es acomodar a Alan Pulido ya que no entró en planes deGabriel Milito para el Torneo Clausura 2026 y durante la semana se reveló que Rayados de Monterrey estaba interesado en sus servicios.

El periodista de TUDN, Gabriel Sainz, mencionó en su cuenta de X que un futbolista de Chivas viajaría este sabado a la Sultana de Norte para conocer la oferta, por lo que inmediatamente varios usuarios vincularon al atacante de 34 años de edad, aunque algunos pusieron en la mesa a Erick Gutiérrez.

No obstante, una historia de Alan Pulido en su cuenta de Instagram alborotó más este rumor, pues subió una foto segundos antes de abordar un avión con destino que por ahora se desconoce, pero coincide con lo dicho por Gabriel Sainz.

La historia de Alabn Pulido en Instagram.

Cabe mencionar que a Rayados de Monterrey le urge un centro delantero ante la salida de Germán Berterame al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y tienen como opción al atacante del Rebaño Sagrado.

De ser así, sería importante conocer los términis del trato, si será compra o préstamo y en caso de ser lo segundo habrá que ver si la directiva del Club Deportivo Guadalaajra pagará parte de su sueldo ya que Alan Pulido sigue firme en no bajarse ni un peso.

¿En qué equipos ha jugado Alan Pulido?