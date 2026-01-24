El arranque de Chivas en el Clausura 2026 no se entiende sólo desde los resultados obtenidos, sino desde una base futbolística muy clara: su estructura defensiva. Tras tres jornadas disputadas, cinco futbolistas no se han perdido un solo minuto del torneo: Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Luis Romo y Daniel Aguirre, todos con 270 minutos acumulados y un peso específico enorme en el funcionamiento colectivo.

Más allá del dato, lo que destaca es la influencia que esta primera línea ha tenido dentro del modelo de Gabriel Milito. No sólo han sido determinantes para que el Guadalajara presuma una de las mejores defensas del campeonato en este inicio, sino que también han sido protagonistas en la construcción ofensiva, aportando salida limpia, ritmo y profundidad desde campo propio.

Uno de los sellos de este Chivas es la valentía para progresar desde atrás. En ese contexto, Aguirre y González han sabido soltarse por carriles interiores y exteriores, sumándose al ataque con criterio y generando ventajas cerca del área rival. Su capacidad para romper líneas en conducción y llegar a línea de fondo ha ampliado el repertorio ofensivo del equipo.

En el eje aparece la figura de Luis Romo, clave por su lectura del juego y su precisión en los envíos. Además de ofrecer coberturas a la espalda de los stoppers, ha sido el encargado de acelerar transiciones con pases largos y cambios de orientación que han potenciado los desmarques de jugadores como el ‘Cotorro’ González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez o Roberto Alvarado.

El engranaje se completa con Raúl Rangel y José Castillo. El arquero atraviesa un gran momento, respaldado por atajadas decisivas y una participación activa en el inicio del juego, mientras que Castillo ha vuelto a exhibir su polivalencia al cumplir con solvencia el rol de stopper por izquierda en una línea de tres.

Los jugadores de Chivas con más minutos en el Clausura 2026