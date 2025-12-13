El Club Deportivo Tapatío confirmó su calendario de pretemporada de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, etapa que marcará el inicio de un nuevo proyecto deportivo bajo la dirección técnica de Pepe Meléndez, quien asumió el cargo tras la salida de Arturo Ortega, luego de un Apertura 2025 por debajo de las expectativas.

El conjunto rojiblanco disputará tres partidos de preparación durante el mes de diciembre, con el objetivo de ajustar detalles tácticos, evaluar al plantel y sentar las bases del nuevo ciclo. El primero de ellos será el sábado 13 de diciembre, cuando Tapatío visite a Mazatlán FC en las instalaciones del club sinaloense, en punto de las 08:30 horas.

(@TapatioCD)

Posteriormente, el miércoles 17 de diciembre, el equipo filial de Chivas se medirá ante Leones Negros de la UdeG a las 11:00 horas, en La Esmeralda, en un duelo que servirá como una prueba exigente ante un rival directo dentro de la categoría. Finalmente, el cierre de la pretemporada será el martes 30 de diciembre, frente a Leones Negros, ahora en la CART, a las 09:30 horas.

Esta etapa de preparación se da en un contexto de renovación para el Tapatío, luego de que la directiva decidiera poner fin al ciclo de Arturo Ortega tras un Apertura 2025 irregular, apostando ahora por Pepe Meléndez para enderezar el rumbo del equipo y potenciar el desarrollo de jóvenes talentos.

El primer refuerzo del Tapatío

Como parte de ese proceso, el Tapatío también sumó a Ángel Chávez, defensor formado en Necaxa, quien llega para reforzar la zona baja y competir por un lugar en la estructura defensiva del equipo, en línea con la filosofía de formación y proyección que caracteriza al filial rojiblanco.