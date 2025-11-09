El Apertura 2025 dejará un sabor amargo en el Tapatío. Bajo la dirección técnica de Arturo Ortega, el filial rojiblanco cerrará una mala campaña, quedando eliminado de la Liguilla a falta de una jornada. Con apenas tres victorias en todo el torneo y una racha de ocho partidos sin ganar, el equipo nunca logró encontrar regularidad.

El contraste es evidente con las campañas recientes del Filial, que supo levantar dos títulos de la Liga de Expansión MX. La falta de resultados encendió nuevamente las críticas hacia Ortega, muy cuestionado por la afición desde su paso por el primer equipo de Chivas, donde tampoco dejó buenas sensaciones.

Muchos esperaban un cambio de rumbo en el banquillo del Tapatío, especialmente porque en el organigrama rojiblanco aparecía un nombre con resultados probados: Pepe Meléndez. Sin embargo, la directiva optó por mantener a Ortega, una decisión que hoy luce difícil de justificar.

Mientras tanto, Pepe Meléndez volvió a mostrar su capacidad en las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Al mando de la categoría Sub-21, consiguió la clasificación a la Liguilla con una plantilla que, en su mayoría, está compuesta por futbolistas Sub-19. Es decir, jugadores que están adelantando su proceso competitivo, algo que resalta aún más el mérito del entrenador.

Pepe Meléndez ya ganó dos títulos en las Fuerzas Básicas de Chivas

Pepe Meléndez ya había demostrado su valía con títulos en Chivas Sub-23 y en el Tapatío, donde reemplazó a Ortega cuando éste subió al primer equipo. Su enfoque en la formación sin descuidar la competencia contrasta con el irregular presente de Ortega, que no logra consolidar su propuesta, mientras el joven estratega sigue mostrando un mayor impacto en el desarrollo de las bases del Guadalajara.