Las Chivas de Guadalajara están logrando revertir lo que fue la última campaña, en la que no se logró ni siquiera clasificar al Play-In. Hubo tres entrenadores (Óscar García, Arturo Ortega, Gerardo Espinoza) pero ninguno supo encontrar el funcionamiento del equipo. En ese torneo, una de las pocas buenas noticias fue la gran irrupción de Hugo Camberos.

Con apenas 17 años, el hábil extremo debutó en el primer equipo con Óscar García. Desde el primer partido se le vio habilidad, regate, uno contra uno; gestos técnicos de gran calidad y sobre todo, mucha personalidad para jugar como si fuera un experimentado. La irrupción de Camberos fue tal que hasta se quedó con el premio a Novato del Año, por delante de Gilberto Mora.

En aquel Clausura 2025, Hugo Camberos fue el jugador con mejor promedio de duelos ganados cada 90 minutos: 8,23. Incluso, terminó por detrás de Mateo Chávez y Roberto Alvarado en duelos totales durante todo el torneo, siendo que completó menos minutos que ambos. Su primer torneo fue ilusionante y parecía que podía consolidarse como la nueva figura del Rebaño.

Sin embargo, el panorama ha sido distinto al esperado para Hugo Camberos desde que llegó Gabriel Milito. Es cierto que el juvenil estuvo mucho tiempo entrenando con la Selección Mexicana Sub-20, enfocándose en el Mundial de Chile 2025, por lo que no ha podido estar a entera disposición del cuerpo técnico. Pero aún cuando lo estuvo, la joya rojiblanca no fue prioridad para el cuerpo técnico.

Los números de Hugo Camberos con Chivas en el Apertura 2025

En este Apertura 2025, la participación de Camberos ha sido casi nula: apenas disputó el 10% de los minutos posibles, un total de 133′ repartidos en siete encuentros, todos ingresando desde el banquillo y nunca como titular. La consecuencia ha sido que no registre goles ni asistencias en este semestre. ¿Podrá el juvenil cambiar la situación y ser una carta ganadora de cara a la Liguilla?