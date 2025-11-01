El futuro de Ricardo Marín está prácticamente definido: su préstamo con el Puebla llegará a su fin la próxima semana, ya que el equipo de la Franja está matemáticamente eliminado del Apertura 2025 y cerrará su participación el próximo sábado cuando visite al León. Una vez concluido el torneo, el delantero regresará a Chivas para incorporarse a la pretemporada del Clausura 2026.

Ricardo Marín ha tenido un buen AP25.

El encuentro de este viernes ante Cruz Azul fue el último que Ricardo Marín disputó en el Estadio Cuauhtémoc como jugador del Puebla, por lo que significó su despedida ante la afición de la Angelópolis. Sin embargo, el duelo fue complicado de principio a fin, ya que La Máquina impuso condiciones desde el inicio y poco pudo hacer el atacante para cambiar el rumbo del partido.

Marín disputó 60 minutos antes de ser sustituido por Ángelo Araos, tiempo en el que apenas logró realizar un disparo a portería, sin mayor peligro para la defensa celeste. Su mapa de calor reflejó las dificultades que enfrentó: tuvo que retroceder constantemente para buscar el balón y casi nunca logró posicionarse con comodidad dentro del área rival.

Además, registró apenas 37 toques de balón y perdió la posesión en 13 ocasiones, lo que demuestra que la zaga cementera no le permitió generar peligro. El Puebla cayó goleado 0-3 y Marín se despidió de su afición sin poder contribuir al marcador, cerrando así una etapa en la que, a pesar de las dificultades colectivas, dejó buenas sensaciones individuales.

Ricardo Marín volverá y compartirá la delantera con la Hormiga González

Si todo marcha como está previsto, Ricardo Marín regresará a Chivas para la pretemporada del Clausura 2026, donde competirá por la titularidad junto a Armando González. Esto coincide con las casi seguras salidas de Alan Pulido y Javier Hernández, quienes terminan contrato con el Guadalajara y no renovarán, por lo que el Rebaño apostará por una delantera joven y con proyección.