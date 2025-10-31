Ricardo Marín salió de Chivas a préstamo al Puebla poco después de iniciar el Clausura 2025, con el objetivo de sumar minutos y consolidarse como delantero en Primera División. Ahora, ese préstamo está por llegar a su fin y todo parece indicar que su futuro para el Clausura 2026 ya está completamente definido.

A pesar de que el Puebla ha tenido un torneo complicado y ocupa el último lugares de la tabla, Ricardo Marín ha dejado buenas sensaciones en su paso por La Franja. En el Clausura 2025 disputó 13 partidos y anotó 4 goles, mientras que en el actual Apertura 2025, ya suma 14 encuentros y la misma cantidad de anotaciones, aunque con menos minutos sobre el terreno de juego.

Ricardo Marín desea volver a Chivas y podría hacerlo en el Clausura 2026.

La noche de este viernes será especial para el delantero mexicano, ya que se despedirá de la afición poblana en el Estadio Cuauhtémoc. Este será su último partido como jugador de La Franja jugando como local, pues el plan de Chivas siempre fue que regresara al equipo una vez finalizado el préstamo, descartando cualquier posibilidad de venta definitiva al Puebla.

Cabe recordar que durante el verano pasado, antes del inicio del Apertura 2025, Marín estuvo muy cerca de regresar al Rebaño Sagrado tras su buen rendimiento en el primer semestre, pero la directiva de Guadalajara optó por respetar el acuerdo original y permitirle completar el año completo de cesión en Puebla.

La nueva delantera que tendrá Chivas de cara al Clausura 2026

Este regreso se da además en un momento clave para Chivas, ya que tanto Javier Hernández como Alan Pulido tienen pie y medio fuera del club debido a la finalización de sus contratos. Por ello, la delantera rojiblanca para el Clausura 2026 estaría conformada por Armando González, Ricardo Marín y Teun Wilke, quienes buscarán liderar una nueva etapa ofensiva bajo el mando de Gabriel Milito.