Las Chivas de Guadalajara encaran el cierre de la fase regular del Apertura 2025 con el anhelo de cumplir su objetivo y calificar directo a la Liguilla. A falta de dos jornadas, el Rebaño tiene que enfrentar a Pachuca -en condición de visitante- y a Monterrey, en el Estadio Akron.

El trabajo de Gabriel Milito ha vuelto a ilusionar a la afición rojiblanca, la cual nota un equipo comprometido con ir a buscar la victoria en cualquier estadio, más allá de táctica y los nombres que integren el once inicial. En las últimas horas, se viralizó un video de la práctica del Rebaño Sagrado que causó buenas sensaciones.

En las imágenes, compartidas por la cuenta oficial de Chivas, se observa un ejercicio en el que la plantilla rojiblanca trabaja con precisión y velocidad en espacios reducidos. Se observan una buena serie de controles y pases a pesar de la propia presión del equipo rival.

“¿Estoy viendo entrenar al Real Madrid?”, bromeó un usuario en redes sociales, sorprendido por la calidad que se observó en el ejercicio previo al trascendental encuentro frente a los Tuzos del Pachuca por la Jornada 16 del Apertura 2025.

Probable alineación de Chivas vs. Pachuca

De cara al choque del domingo, un probable once del Rebaño Sagrado será con: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Armando González.