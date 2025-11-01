Tapatío le dijo adiós a sus chances de disputar la próxima Liguilla del Apertura 2025, luego de lo que fue su derrota por 2-1 en la visita a Irapuato por la Jornada 14 de la Liga de Expansión MX. Los jóvenes rojiblancos estaban obligados a ganar para seguir con chances, pero sufrieron una agónica derrota por un tanto de Benjamín Sánchez.

El Filial rojiblanco, dirigido por Arturo Ortega, tuvo un torneo para el olvido y se quedó sin chances de calificar cuando todavía falta una jornada para el cierre de la fase regular. Con apenas 12 puntos en 12 jornadas, las matemáticas no le alcanzar para seguir soñando.

Aunque el comienzo del torneo había resultado ilusionante, pronto los resultados le dieron la espalda al Filial, que de hecho, acumula una increíble racha negativa de ocho encuentros sin conocer la victoria. Números que explican por sí solos su temprana eliminación.

Así va el Tapatío, ya eliminado, en las posiciones del Apertura 2025