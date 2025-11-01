El panorama ya era complicado, pero finalmente este viernes quedó sellada la suerte del Tapatío en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco visitó al Irapuato con la certeza de que necesitaba ganar para seguir con chances de clasificar a la Liguilla: finalmente perdió por 2-1 y se quedó sin chances a falta de una jornada.

Con la derrota, los dirigidos por Arturo Ortega llegaron a ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria. Irapuato se puso rápido en ventaja, mientras que Vladimir Moragrega de penal puso el empate parcial. Sin embargo, sobre el final llegó el gol de Benjamín Sánchez, ex campeón con el Tapatío, para aplicar la ley del ex y dejar eliminado al Filial rojiblanco.

Benja Sánchez ingresó en el complemento y sumó así su cuarto grito con su nuevo equipo. El delantero se enfrentó a muchos de sus excompañeros, pues con el Tapatío ganó dos títulos y brilló a tal punto de que más de una oportunidad se reclamó por su falta de oportunidades con el primer equipo.

Para el Tapatío, se trata sin dudas de una gran decepción. Aficionados en redes sociales condenaron el trabajo de Arturo Ortega: el Filial se ubica 12° en la tabla de posiciones, con apenas 12 unidades en 13 jornadas disputadas y ya sin chances matemáticas de acceder a la Liguilla.

Alineación del Tapatío ante Irapuato

Para visitar al Irapuato, Tapatío alineó el siguiente once: Juan Liceaga; Leonardo Jiménez, Raúl Martínez, Francisco Méndez, Abraham Villegas; Daniel Villaseca, Saúl Zamora, Samir Inda, Jorge Guzmán; Diego Latorre y Vladimir Moragrega. En el complemento ingresaron Christian Torres, Luis Ledesma, Raúl Nuño, Sergio Aguayo y Brandon Tellez.