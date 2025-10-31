Chivas Femenil terminó su participación en la fase regular del Apertura 2025 con una impresionante victoria frente a las Centellas del Necaxa, por lo que amarró el quinto lugar general en la tabla de posiciones, por lo que el Toluca será su próximo adversario en la búsqueda del tercer título de Liga MX.

Después de un semestre marcado por la irregularidad, el Guadalajara logró avanzar a la fase final del futbol mexicano, en donde el destino le tiene preparado el enfrentarse a las Diablas Rojas, escuadra que se le complicó en demasía a las rojiblancas.

Durante el más reciente antecedente entre ambos equipos, las mexiquenses se impusieron con relativa tranquilidad a la escuadra tapatía por marcador de 2-1, gracias al poderío francés que tiene el conjunto escarlata.

Debido a las posiciones en la tabla general, el primer episodio se jugará en la cancha del Estadio Akron, mientras que el duelo de Vuelta se disputará en el campo del Estadio Nemesio Diez.

¿Cuándo se jugarían los partidos entre Chivas Femenil y Toluca?

Hay que recordar que la Liga MX hará oficiales los horarios aproximadamente el próximo lunes; sin embargo, debido a la importancia de los enfrentamientos, existen probabilidades de que el duelo de Ida se juegue el próximo viernes 7 de noviembre, mientras que la Vuelta se disputaría el domingo 9 de noviembre en suelo mexiquense.