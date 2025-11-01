Tapatío se quedó sin chances de acceder a la Liguilla del Apertura 2025, luego de una desastrosa racha de ocho encuentros sin conocer la victoria. Este viernes, el Filial rojiblanco perdió 2-1 en su visita a Irapuato y ya no tiene chances matemáticas de meterse entre los primeros ocho lugares.

Ha sido un certamen decepcionante para los jóvenes rojiblancos dirigidos por Arturo Ortega, quien ha recibido numerosas críticas a raíz del rendimiento colectivo. El gol de Vladimir Moragrega sirvió para poner el empate, pero luego Benjamín Sánchez aplicó la ley del ex.

Moragrega llegó a cinco goles en el Apertura 2025, siendo que llegó como refuerzo del Tapatío tras brillar en Atlante. En la misma línea quedó también Sergio Aguayo, quien tuvo un buen inicio de torneo pero luego no pudo continuar con su racha goleadora.

De igual manera, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular, ambos quedaron muy lejos de los puestos de privilegio en la tabla de goleo, la cual es liderada por el colombiano Juan Calero, quien actúa en Venados, con 13 gritos.

Tabla de goleo de la Liga de Expansión MX