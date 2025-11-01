A reserva de lo que ocurra en el resto de la Jornada 16 del Apertura 2025, todo apunta a que Chivas, Juárez, Pachuca y Tijuana llegarán a la última fecha con una diferencia mínima de puntos. Los cuatro equipos pelean directamente por el sexto lugar de la Tabla General —el último boleto a la Liguilla directa— o, en su defecto, por una mejor posición en el Play-In rumbo a la Fiesta Grande del fútbol mexicano.

Juárez ya jugó su partido de la Jornada 16.

Esta situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de que toda la Jornada 17 de la Liga MX se dispute al mismo horario. Al tratarse de la última fecha del torneo, los resultados de unos partidos pueden afectar directamente a otros, por lo que muchos aficionados consideran que lo justo sería que todos los equipos jugaran al mismo tiempo para evitar ventajas deportivas o especulaciones sobre posibles arreglos.

En años anteriores, la Jornada 17 sí se jugaba simultáneamente, especialmente en tiempos donde existía el descenso en el fútbol mexicano. Sin embargo, los intereses de las televisoras terminaron imponiéndose a los deportivos, ya que dividir los horarios beneficia a la audiencia televisiva. En la mayoría de las ligas del mundo, como la Premier League o LaLiga, la última fecha se juega en horario unificado precisamente para evitar suspicacias o ventajas indebidas.

Además del Rebaño Sagrado, Pachuca, Juárez y Xolos definirán su posición final en la última jornada, mientras que Cruz Azul, Toluca, Tigres y Monterrey harán lo propio en la parte alta de la Tabla. Entre estos equipos, la diferencia de unidades también es mínima, y un solo resultado podría marcar la diferencia entre cerrar una hipotética final como local o visitante.

¿Cuándo jugarán Chivas y Monterren en la Jornada 17 del Apertura 2025?

De momento, el partido entre Chivas y Monterrey está programado para el sábado 8 de noviembre a las 5:07 pm. En contraste, Juárez y Xolos jugarán el Viernes Botanero ante Querétaro y Atlas, respectivamente, mientras que Pachuca cerrará la jornada enfrentando a Santos. Así, el Guadalajara tendrá el duelo más complicado de los cuatro equipos involucrados, pero también podría llegar con la ventaja de conocer dos resultados previos.