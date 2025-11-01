Chivas enfrenta este domingo al Pachuca en un duelo directo por el sexto lugar de la Tabla General, el último puesto que otorga pase directo a la Liguilla del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado veía este encuentro como una gran oportunidad para asegurar su clasificación sin depender de nadie, pero un resultado inesperado en otro partido le arruinó los planes.

Se trata de Juárez FC, uno de los rivales directos del Guadalajara en la pelea por el sexto puesto. De forma sorpresiva, los Bravos remontaron como visitantes ante Atlético de San Luis, en un partido que parecía completamente controlado por los potosinos. Un autogol de Rodrigo Dourado al minuto 82 y un gol de Óscar Estupiñán en el último suspiro del encuentro sellaron el marcador final 1-2 a favor de los fronterizos.

Para que Chivas pudiera asegurar su pase directo a la Liguilla en esta misma jornada, necesitaba que Juárez y Xolos de Tijuana perdieran, además de vencer a Pachuca. Sin embargo, el triunfo de los Bravos obliga al Rebaño Sagrado a esperar hasta la Jornada 17 para definir su posición y confirmar si podrá acceder directamente a la Fiesta Grande.

Todo está muy apretado en la parte media de la tabla.

Con su resultado de anoche, Juárez superó al Pachuca en la Tabla General y se colocó en la séptima posición con 23 puntos, los mismos que tiene Chivas, aunque el Rebaño Sagrado se mantiene arriba gracias a la diferencia de goles. Ahora, ganar se ha vuelto una obligación para el Guadalajara, ya que una derrota ante los Tuzos y una victoria de Xolos de Tijuana lo mandarían al octavo puesto, obligándolo a jugar el Play-In, además de hacerlo como visitante.

Chivas no puede subir al 5to puesto, pero debe cerrar lo mejor posible la fase regular

En caso de que Chivas derrote a Pachuca, ya es matemáticamente imposible que supere al Monterrey, actual quinto lugar de la Tabla. Sin embargo, en el fútbol mexicano muchas veces pesa más el momento con el que se llega a la Liguilla, por lo que el equipo de Gabriel Milito deberá cerrar con todo estos dos compromisos restantes para mantener el impulso y llegar con la mejor forma posible a la Fiesta Grande.