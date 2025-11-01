Ramón Morales rompió el silencio sobre el caso de Omar Bravo, su excompañero en Chivas, luego de varios días de especulación y de que se lo vinculara erróneamente con una supuesta burla en redes sociales. El excapitán rojiblanco habló con mesura sobre la situación judicial de Bravo, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de abuso sexual infantil agravado.

“¿Qué te puedo decir? No tengo nada que decir en ese aspecto. Es triste. Una persona que conozco, fue mi compañero. Como todo ser humano, si hay una investigación, que hagan lo que tengan que hacer y nada más. Si resulta ser que estuvo mal, va a pagar lo que tenga que pagar y si es al revés, también”, expresó Morales algo incómodo con el tema.

El histórico mediocampista de Chivas agregó que prefiere mantener el respeto por la situación: “¿Qué te puedo decir? No hay muchas palabras sobre ese tema. Me gusta respetar. Es triste, nada más”, insistió al ser consultado sobre el caso que involucra a uno de los máximos goleadores en la historia del Rebaño Sagrado.

Morales también reconoció que le duele la noticia por el vínculo que lo unió a Bravo dentro del club. “Duele, es algo doloroso porque fue mi compañero, lo conozco o lo conocí durante mucho tiempo. Como repito, si él hizo algo que era indebido, que tenga que pagar como cualquier ser humano”, señaló.

Ramón Morales no se burló de Omar Bravo

Las palabras del exfutbolista llegan después de que semanas atrás se generara una confusión por un mensaje suyo en redes, interpretado por algunos usuarios como una supuesta burla hacia Bravo tras su detención. “Gran fin de semana”, escribió Morales, pero todo se trataba de los festejos por su cumpleaños y no con la detención de su excompañero.