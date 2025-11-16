El partido de exhibición de “Guadalajara es Mundialista” se disputó en el Centro Histórico de la ciudad, donde se montó un miniestadio como parte de las activaciones rumbo al Mundial 2026. El encuentro reunió a jugadores históricos con pasado en la Selección Mexicana y vínculos con el futbol tapatío, entre ellas Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Ramón Morales, Adolfo Bautista, Pavel Pardo y Manuel Negrete.

El objetivo del evento fue dar el arranque oficial a la campaña que acompañará a Guadalajara en su papel como ciudad sede del próximo Mundial, con actividades culturales, deportivas y comunitarias programadas para los siguientes meses.

En medio de ese ambiente distendido, Bofo Bautista y Ramón Morales protagonizaron una de las acciones más compartidas de la jornada. Los dos exrojiblancos armaron un gol a puro toque: pase corto, devolución inmediata, el Bofo dejando tirado al portero y Morales con una lujosa definición de taco.

El duelo terminó 3-3, pero la jugada entre ambos se convirtió en uno de los momentos que más circuló en redes dentro del chiverío, pues recordó los mejores días de los dos ídolos con la playera del Guadalajara.

“No sirven para nada”: Bofo Bautista, explotó contra los naturalizados en Selección Mexicana

Después del partido, Adolfo Bautista fue consultado sobre la inminente convocatoria de Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana. El Bofo, fiel a su estilo, no se guardó nada: “Yo no sé porqué insisten en naturalizar a tanto extranjero. Mejor que le den oportunidad a los jóvenes. Que se ocupen y preocupen por formar buenas fuerzas básicas con la Sub 17 y Sub 20 y darles el proceso que corresponde para que en un futuro no estemos batallando como ahorita estamos batallando”, expresó el ídolo del Guadalajara.

“Cualquier jugador que viene es naturalizado y llega a la Selección y no da el ancho, no sirven para nada. Todos los que han estado, naturalizados, para mí ninguno ha destacado o ha hecho diferencia que un mexicano”, concluyó el Bofo sobre uno de los debates más recurrentes de los últimos días.