La pelea por la portería de la Selección Mexicana sigue al rojo vivo, especialmente ahora que Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón parecen encabezar la carrera rumbo al Mundial 2026, acompañados por Carlos Acevedo, quien fue incluido en la convocatoria de esta Fecha FIFA. El debate continúa creciendo y cada vez más voces se suman para definir quién debe quedarse con el arco nacional.

En esa discusión también aparece el nombre de Guillermo Ochoa, quien aún es considerado por algunos como posible candidato mundialista, especialmente después de que acudió al Centro de Alto Rendimiento para participar en actividades publicitarias del Tricolor. Ese movimiento generó especulaciones sobre una eventual sorpresa en la convocatoria final.

Sin embargo, Oswaldo Sánchez, histórico de Chivas y portero titular de México en Alemania 2006, fue contundente al expresar que en su opinión, Ochoa no tendrá oportunidad real de llegar a su sexto mundial. Para él, esto solo podría cambiar si Rangel, Malagón y Acevedo sufren un bajón significativo de rendimiento en los próximos meses.

Vale recordar que Oswaldo y Ochoa protagonizaron una de las rivalidades más intensas en la historia reciente del fútbol mexicano, no solo por representar a Chivas y América, sino por la disputa directa por el título del mejor portero del país, una situación muy similar a la que hoy viven Malagón y Rangel.

Carlos Acevedo sería el titular contra Uruguay y Raúl Rangel no tiene minutos asegurados

De cara al duelo de este sábado ante Uruguay, los rumores más fuertes apuntan a que Carlos Acevedo será quien defienda el arco mexicano. La incógnita quedaría entonces para el partido del martes contra Paraguay, donde Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel se disputarían los minutos restantes, aunque nada está garantizado para el portero de Chivas.