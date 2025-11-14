Raúl Rangel continúa en la intensa lucha por la titularidad en la Selección Mexicana, compitiendo directamente contra Luis Ángel Malagón y el tercer portero de la convocatoria, que en esta Fecha FIFA es Carlos Acevedo. Aunque también ha circulado el nombre de Guillermo Ochoa gracias a varias campañas publicitarias donde aparece como jugador del Tri, por ahora el Tala se mantiene enfocado en ganarse un lugar con base en su rendimiento.

El periodista Raúl Orvañanos reveló que Acevedo sería el titular para enfrentar a Uruguay este sábado, un movimiento que podría dejar a Rangel sin minutos si Javier Aguirre decide utilizar a Malagón como titular para el duelo ante Paraguay. El escenario pone en riesgo que el Tala no vea acción en esta Fecha FIFA, pese a su gran momento con Chivas.

Ante esta situación, Chivas publicó un video que pareciera ser un recordatorio directo para el Vasco sobre el nivel actual de Rangel, presumiendo sus estadísticas y destacando lo completo que es como portero. El mensaje del club rojiblanco está cargado de orgullo y busca reforzar por qué su arquero merece una oportunidad en el Tri.

En el video se enfatiza su solidez en el mano a mano y su fortaleza en los duelos aéreos, áreas donde tanto Malagón como Ochoa suelen mostrar más dificultades. Además, se destaca su excepcional juego de pies, capaz de iniciar jugadas con pases cortos y largos hacia los atacantes, algo que ningún otro portero convocado ejecuta al mismo nivel.

No se sabe si Raúl Rangel tendrá minutos con la Selección Mexicana

Resta esperar si Rangel logra sumar minutos ante Paraguay, aunque lo lógico sería que Acevedo dispute un partido completo por ser la novedad en la convocatoria y requerir evaluación directa del cuerpo técnico. Habrá que ver si el mensaje de Chivas ayuda a inclinar la balanza y motiva al Vasco a considerar al Tala para el segundo encuentro.