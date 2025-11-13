La Selección Mexicana se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Mundial, aprovechando la Fecha FIFA de noviembre para disputar sus últimos compromisos del año ante Uruguay y Paraguay. Para estos encuentros, Javier Aguirre convocó a tres jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado, quienes buscarán ganarse un lugar en la lista final para la Copa del Mundo.

Sin embargo, Raúl Rangel podría quedarse sin minutos en esta concentración. Una de las sorpresas de la convocatoria fue el regreso de Carlos Acevedo, quien estaría peleando por el puesto de tercer arquero de cara al Mundial. De acuerdo con el periodista Raúl Orvañanos, Acevedo sería el titular este sábado ante Uruguay, lo que complicaría las posibilidades del guardameta rojiblanco.

Esto dejaría abierta la incógnita sobre quién atajará contra Paraguay, si el elegido será el propio Rangel o Ángel Malagón, quienes han competido durante todo el proceso por la titularidad del Tricolor. Si Aguirre decide mantener a Malagón bajo los tres palos, existe la posibilidad de que Raúl Rangel haya viajado en vano, sin poder sumar minutos en esta Fecha FIFA.

La otra alternativa sería una decisión poco común en el estilo del Vasco: que alguno de los partidos se divida entre dos porteros, dando 45 minutos a cada uno. De esa forma, los tres arqueros podrían tener participación; sin embargo, no es una práctica habitual en los planteamientos del actual técnico de la Selección Mexicana.

Armando González y Roberto Alvarado tendrán más facilidad para jugar con el Tri

En el caso de Armando González y Roberto Alvarado, su panorama es mucho más alentador. Por sus posiciones y versatilidad dentro del campo, es muy probable que ambos tengan participación en alguno —o incluso en los dos— partidos. Solo quedará esperar para ver en qué duelos tendrán minutos y, sobre todo, que regresen a Guadalajara sin lesiones.