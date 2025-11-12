La Selección Mexicana se alista de la mejor manera para la Copa del Mundo 2026 en la que será nuevamente local. En medio de este contexto, Raúl Rangel sabe que tiene un pie dentro del Mundial, pero Javier Aguirre señaló que no tiene claro quién es el portero titular para la próxima cita mundialista.

Uno de los jugadores que no paró de mejorar desde que comenzó a ser titular en Chivas fue sin dudas el Tala. Poco a poco se comenzó a ganar el apoyo de la afición más exigente de México, la rojiblanca, y la consideración del Vasco para que forme parte del proceso para el mundialista en el que se será anfitrión por tercera vez en la historia.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es si Raúl Rangel será titular en la Selección Mexicana o si pierde la pulseada con Luis Ángel Malagón. Javier Aguirre fue consultado sobre esta situación y señaló que ni él lo tiene claro.

Raúl Rangel no tiene asegurada la titularidad en México. (Foto: IMAGO7)

“No lo tengo claro. Estaba muy claro para ustedes y entiendo su chamba y elucubra que Malagón es el uno y Tala es el dos. Los números dicen eso y es fácil eso. Pero hoy no lo tengo. Tengo una población de seis o siete porteros y no sé quién va a jugar”, expresó el Vasco en diálogos con TV Azteca.

Javier Aguirre habló de Armando González

En la misma entrevista, Javier Aguirre señaló que la presencia de Armando González en esta convocatoria se cae por su propio peso. “Soy un convencido de la meritocracia. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Nadie te puede cuestionar el por qué no está, sería al revés je, je, je. Encima con la circunstancia de que Santiago sigue con problemas en el tobillo, Julián está desgarrado, el cuate está haciendo goles. Además, la Hormiga es muy joven. Tenemos un promedio de 26.4 de edad”, expresó el Vasco en entrevista a TV Azteca en la que da a entender que estará si hace méritos.