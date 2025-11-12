Chivas viene de quedar como uno de los mejores seis posicionados de la Liga MX y espera en la Liguilla enfrentar a Cruz Azul. Para lograr este objetivo fue clave tener a Richard Ledezma quien se convirtió en el refuerzo estrella para ser líder de asistencia en el Guadalajara.

A diferencia de otros libros de pases, Javier Mier llevó adelante un excelente mercado de pases luego de haber contratado a cuatro jugadores de calidad y experiencia comprobada. Además, todos los fichajes fueron titulares indiscutidos.

Uno de ellos fue Richard Ledezma quien por la banda derecha se quedó con el puesto y da garantías al momento de defender como de atacar. A su vez, se adapta de la mejor manera para jugar en el medio y enlazarse con Roberto Alvarado, Armando González, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez.

Richard Ledezma fue calve en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO/7)

Además, fue clave en una faceta que pocos podríamos haber imaginado en él debido a que fue el líder de asistencia, según las estadísticas de Opta. En el Apertura 2025 logró sumar cinco pases de gol, Efraín Álvarez cuatro, mientras que Miguel Gómez, Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado fueron terceros con dos.

Los números de Richard Ledezma en el Apertura 2025

A lo largo del Apertura 2025 Richard Ledezma no llegó anotar goles, pero como decíamos dio cinco asistencias. Por otro lado, de los 17 partidos jugó 15, 11 de titular, sumó 827 minutos de juego, dio 305 pases exitosos, concedió ocho faltas, recibió cinco, fue amonestado en tres ocasiones y una cartulina roja.