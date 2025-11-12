Finalmente Chivas enfrentará a Cruz Azul y no a América en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. En medio del inicio del Play-in de la Liga MX, Ricardo Ferretti, extécnico de Chivas, expuso a las Águilas al señalar que la buena noticia que recibieron es que van a enfrentar a Rayados de Monterrey y no al Guadalajara.

La gestión de Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado en el presente torneo tiene un antes y después tras quedarse con el Clásico Nacional gracias a los golazos de Roberto Alvarado y Armando González. Desde aquella victoria en la semana de la Independencia de México, el conjunto rojiblanco sumó 25 puntos para ser sexto en la tabla general tras igualar con Tigres y perder ante Toluca y Querétaro.

Para jugar los Cuartos de Final de la Liguilla faltan dos semanas y a Chivas le cortan una inercia perfecta para enfrentar a Cruz Azul. Sin embargo, Ricardo Ferretti señaló que fue América el que recibió la mejor noticia debido a que no va a chocar contra el Guadalajara en el primer cruce de la Fiesta Grande del balompié mexicano.

Ricardo Ferretti expone a América. (Foto: IMAGO7)

“La inercia que tiene Chivas desde que empezó ganando a América logró 21 puntos y termina bastante bien. Lo mejor que le pasó al América fue quedar contra Monterrey y no contra Chivas (sonríe). Aunque no creo que le alcance (contra Cruz Azul)”, expresó el Tuca en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

¿Cuándo se juega Chivas vs. Cruz Azul?

La ida y la vuelta entre Chivas y Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla se llevarían adelante el próximo jueves 27 y domingo 30 de noviembre, según lo informado por Alex Ramírez en su canal de YouTube. El primer encuentro en el Estadio Akron se realizaría a las 19:00, mientras que el segundo en el Estadio Universitario entre las 20:00 y las 21:00 del Centro de México.