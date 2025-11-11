Todo parece indicar que el Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul ya definieron los días para disputar la Ida y la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y la Liga MX los estaría confirmado después de los partidos de Play In.

El periodista Alex Ramírez fue el encargado de revelar esta información en un video en vivo. El comunicador, que dicho sea de paso, es aficionado de nuestras Chivas, reveló que el compromiso de Ida se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:00 horas.

Mientras tanto, el encuentro de Vuelta entre el conjunto de La Máquina y el Rebaño Sagrado se celebrará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, entre las ocho y nueve de la noche.

¿Cómo llega Chivas y Cruz Azul a la serie de Cuartos de Final del Apertura 2025?

En el caso de los pupilos de Gabriel Milito, se lograron meter directo a la Fiesta Grande tras terminar en la sexta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 luego de lograr 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y seis derrotas.

Por su parte, los de Nicolás Larcamón culminaron la Fase Regular en el tercer escalón luego de perder en la última fecha contra Pumas. El cuadro capitalino logró sumar 35 unidades, con un balance de 10 triunfos, cinco empates y dos descalabros.