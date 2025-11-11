Este martes la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Para el Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajara y América, la encargada de impartir justicia será Erika González, mientras que María Ávila y Mario Barrera, fungirán como asistente uno y dos, respectivamente.

Por su parte, Figo López será el cuarto árbitro de este compromiso que promete grandes emociones. Por su parte, Lizzet García estará en el VAR y Karen Díaz en el AVAR.

Cabe mencionar que Chivas Femenil se metió a esta instancia tras eiminar en Cuartos de Final al Toluca Femenil, mientras que el equipo azulcrema se encargó de despachar a Rayadas de Monterrey.

Fecha, hora y dónde ver el partido de Ida de la Semifinal entre Chivas y América

Destacar que el partido de Ida de la Semifinal del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre el Club Deportivo Guadalajara y América, se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime, ViX y Tubi.