Chivas Femenil logró superar a Toluca por los Cuartos de Final de la Liguilla y avanzó a las Semifinales para enfrentar a América. Por este motivo repasamos cómo y dónde ver EN VIVO el juego de las rojiblancas en una nueva edición del Clásico Nacional en la Fiesta Grande.

No hay dudas de que las dirigidas por Antonio Contreras tuvieron que batallar contra las escarlatas porque en la ida se igualaron 2-2. Sin embargo, en la vuelta apareció nuevamente Alicia Cervantes con un doblete para liquidar la serie y llevar al Guadalajara a la siguiente ronda.

Enfrente llega un América al que Chivas logró ganarle en el Apertura 2025 por 2-0. Sin embargo, ante Rayadas de Monterrey se impusieron de la mejor manera en la vuelta luego de haber goleado por 5-0.

Alicia Cervantes anotó golazo ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra América por la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

La ida de la Semifinal de la Liguilla entre Chivas Femenil y América se llevará adelante el próximo jueves 13 de noviembre. El partido se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 20:07 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. América?

La ida entre Chivas Femenil y América se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO solamente por Amazon Prime y TUBI en el territorio mexicano. A su vez, en Estados Unidos solamente podrá seguirse por Telemundo.