El Club Deportvo Guadalajara Femenil se impuso 0-2 al Toluca Femenil en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y con esto lograron avanzar a las Semifinales tras empatar el compromiso de Ida 2-2. Alicia Cervantessigue en plan grande ya quefue autora de los cuatro tantos.

El primer tiempo del encuentro arrancó intenso, con jugadas de peligro en ambos lados, pero poco a poco Chivas Femenil se fue adueñando del esférico, aunque se fueron arriba en el marcador hasta el minuto 34 gracias a un espectacular golazo de Licha Cervantes tras un pase dentro del área de Viri Salazar.

Posterior al tanto de la atacante del Rebaño Sagrado, ambos equipos tuvieron una oportunidad para sacudir las redes pero los dos desaprovecharon sus respectivas acciones y con el 0-1 se fueron al descanso.

Ya para la segunda mitad, las pupilas de Patrice Jean salieron en busca de igualar el marcador global; sin embargo, les faltó contundencia y fueron las de Antonio Contreras las que volvieron a hacer daño de nueva cuenta con Alicia Cervantes, quien dentro del área se burló de la defensa del conjunto mexiquense para poner el 0-2 al 82′. Al poco tiempo, Licha Cervantes abandonó el terreno de juego, ya con el triunfo en la bolsa.

¿A quién enfrentará Chivas Femenil en las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

El Club Deportivo Guadalajara logró avanzar a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y en dicha instancia se medirá ante el América Femenil, quien viene de eliminar en los Cuartos de Final a Rayadas de Monterrey.