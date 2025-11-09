Después de lograr el títuo de goleo en el Torneo Apertura 2025, Armando “Hormiga” González se mostró contento por su logro, pues no es algo común que pase en delanteros mexicanos; esto previo a concentrar pro primera vez con a Selección Mexicana Mayor.

“Feliz de qué se haya dado, si no se daba, de todas maneras, contento por el torneo que todavía falta, queremos concluirlo con un campeonato y muy contento por quedar campeón de goleo, que no es algo que pase muy común en mexicanos, ser campeón de goleo”.

Respecto al enfrentamiento que sostendrán ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, el atacante del Club Deportivo Guadalajara reconoció que se medirán a un equipo complicado, pero que no le tienen miedo.

“Cruz azul es un gran equipo, no deja de ser de los mejores equipos en los últimos años en el fútbol mexicano y va a ser un gran partido, no tenemos miedo, tenemos esas ganas, esa decisión de ir a luchar por el campeonato”.

¿Qué fue lo que dijo la “Hormiga” González sobre su convocatoria con la Selección Mexicana?

Ya para finalizar la entrevista previo a concentrar con el TRI, Armando González confesó que sí se ve en la Copa del Mundo de 2026 y espera dejar buenas cuentas en la Fecha FIFA de noviembre.

“Yo siempre espero lo mejor, voy a trabajar para eso, si no se da seguiré trabajando para el siguiente Mundial y si se da voy a dar mi 100% o mi 1000% para representar este país con todo”, concluyó.