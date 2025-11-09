En el partido frente al América, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, Paulinho pudo convertirse en campeón de goleo en solitario, pero dejó que su compañero, Helinho, cobrara la pena máxima para poner el 2-0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Después de finalizar las acciones el atacante portugués reveló por qué no quiso cobrar el penal, después de recibir un duro golpe dentro del área por parte del arquero del equipo azulcrema: Luis Ángel Malagón.

“Me pegaron fuerte en la nariz y en la cabeza, me mareé un poco y no me sentía muy bien”, mencionó en entrevista con TUDN. “Mi objetivo no es ser campeón de goleo y no iba a arriesgar el 2-0 para el equipo por mí. Sentí que lo mejor era que lo cobrara otro compañero”, añadió.

Las felicitaciones de Paulinho a Armando González y a Joao Pedro

Cabe mencionar que el artillero de los Diablos Rojos del Toluca finalizó la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 con 12 goles y se convirtió de nueva cuenta en campeón de goleo junto con Armando “Hormiga” González y Joao Pedro, a quienes los felicitó.

“Hay que mirar las fuerzas básicas porque ahí ustedes pueden empezar a ganar más cosas como selección, hay muy buenos jugadores. Feliz por él y por Joao Pedro también, es mérito de ellos“, finalizó.