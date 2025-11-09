En el futbol europeo hay varios jugadores con pasado rojiblanco que no paran de dar de qué hablar en sus respectivos equipos. Uno de ellos es Orbelín Pineda quien anotó un golazo para que AEK Atenas frente OFI Creta en la Superliga de Grecia.

La próxima semana se volverá a jugar una nueva edición de la fecha FIFA en la que habrá una gran presencia de jugadores y exjugadores de Chivas. Una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre es Armando González quien se sumó al llamado habitual de Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

Uno de los exelementos de Chivas que fue llamado por el Vasco Aguirre para los amistosos contra Uruguay y Paraguay es Orbelín Pineda. De cara a los amistosos en territorio estadounidense el ex-Guadalajara dio de qué hablar en el AEK Atenas con un golazo en la Superliga de Grecia.

Orbelín Pineda anotó golazo para AEK Atenas. (Foto: GETTY)

El mediocampista mexicano recibió dentro del área, se sacó de encima a un defensor y definió de la mejor manera ante el portero de OFI Creta. El conjunto griego se ubica en la tercera posición de la tabla general con 22 puntos y a tres puntos del líder, Olympiacos.

Los números de Orbelín Pineda en el AEK Atenas

Orbelín Pineda ha tenido un inicio brillante con AEK Atenas en la temporada 2025-2026. En la Superliga de Grecia lleva anotados dos goles, mientras que en la Conference Leagues dio dos asistencias.