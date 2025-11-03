El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Oberlín Pineda, volvió a brillar después de casi nueve meses sin marcar gol. El mediocampista mexicano fue decisivo en la victoria por un tanto sobre Panetolikos FC, para después ser elegido como el MVP.

El también exfutbolista de Cruz Azul y Querétaro, fue titular y disputó los 95 minutos y si bien su actuación fue discreta, el “Maguito” apareció en el momento crucial para romper su sequía goleadora y darle el triunfo a su equipo.

El guerrerense apareció al minuto 92, gracias a una gran combinación con Lazaros Rota, situación que le permitió a Orbelín Pineda encontrar un espacio dentro del área rival para disparar.

Cabe mencionar que en el penúltimo partido del AEK Atenas, el cual fue ante Aberdeen, correspondiente a la UEFA Conference League, dio dos asistencias, por lo que es un elemento importante del conjunto griego.

Orbelín Pineda fue elegido el MVP del partido.

Destacar que el gran momento que vive el “Maguito” se presente en medio de los rumores que lo vinculan de nueva cuenta con nuestras Chivas; sin embargo, no existe nada en concreto. De hecho, no tienen ninguna intención de regresar al futbol mexicano, pues se viene la Copa del Mundo, aunque con una buena propuesta todo puede pasar.

¿Cuánto costaría el fichaje de Orbelín Pineda?

Resaltar que Orbelín Pineda tiene contrato con el AEK Atenas hasta verano de 2027. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, su valor ronda los 7 millones de euros, equivalente a poco más de 149 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que esto podría costarle al Rebaño Sagrado el fichaje del “Maguito”.