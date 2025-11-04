Chivas viene de quedarse con tres puntos claves frente a Pachuca que lo dejó cerca de la clasificación directa a la Liguilla. En medio de este contexto, Esparza Oteo, periodista identificado con Cruz Azul, señaló que pocos van a querer enfrentar al Guadalajara de Gabriel Milito en los Cuartos de Final, afirmación que pocos se atreven a aceptar en la Liga MX.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha llevado una recta final muy interesante debido a que desde la victoria ante América solo perdió frente a Toluca y Querétaro. Por este motivo hoy se encuentra a 90 de confirmar su calificación directa a la Liguilla.

En medio de este contexto son pocos los especialistas del futbol mexicano que señalan que nadie va a querer enfrentar a Chivas en los Cuartos de Final de la Liguilla. Sin embargo, quien se cruzó a la otra vereda para aplaudir el nivel del Guadalajara fue Esparza Oteo al marcar que el equipo de Gabriel Milito será un rival difícil de superar.

Chivas viene de superar a Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“Equipos con buen nivel como las Chivas creo que nadie se la va a querer topar en ese sexto lugar. El que quede como tercer lugar en la tabla creo que va a tener un rival muy duro en los Cuartos de Final”, expresó el periodista de TUDN en El Podcast de la Máquina.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El próximo sábado Chivas enfrentará a Rayados de Monterrey por la jornada 17 del Apertura 2025 a las 17:00 del Centro de México. El partido solamente se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir solamente por Telemundo.