Chivas logró una importante victoria ante Pachuca y se afianzó en la zona de clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito necesita perder por una diferencia de cinco goles y que FC Juárez gane para caer al séptimo lugar de la tabla general.

En medio de este contexto, Ricardo Marín vuelve a ser noticia debido a que elogió a Armando González por ser líder de goleo, mientras que Luis García advirtió a la afición rojiblanca en no agrandar al atacante. A su vez, Raúl Rangel advirtió al resto de la Liga MX al señalar que nadie los quiere enfrentar.

Luis García advirtió a Chivas por Armando González

Ayer Armando González amaneció como uno de los tres líderes de goleo del Apertura 2025 junto a Joao Pedro y Paulinho. Tras su undécimo gol contra Pachuca, Luis García advirtió al Guadalajara al marcar que no es aún el nuevo Hugo Sánchez ni Raúl Jiménez. “Es una maravilla que un mexicano pelee el título de goleo. Tenía a Javier por delante, tenía a Pulido por delante. Por circunstancias, por niveles, lo que se diga, tomó la estafeta y hoy tiene 11 pirulos, que no es un tema menor”, expresó en YouTube.

Y agregó: “Insisto, ser titular en un equipo como el Guadalajara y ser el centro delantero mexicano joven no es un tema menor, no es un tema sencillo. De eso a colocarlo como si fuera Luis Flores, Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, y demás delanteros mexicanos que ha tenido la historia, vámonos con calma, hay que dejarlo caminar”.

Ricardo Marín elogió a Armando González

Ricardo Marín, futura alta de Chivas para el Clausura 2026, habló en redes sociales sobre el orgullo que siente de que Armando González sea líder goleo en el Apertura 2025. “Despertar y ver que uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano es mexicano… se siente diferente. Porque más allá de los colores, de los equipos o de las rivalidades, siempre llena de orgullo ver a un compatriota triunfar, romper récords y dejar huella”, comentó en Facebook.

Y añadió: “El fútbol une, inspira y demuestra que cuando un mexicano se lo propone, puede llegar a donde quiera. Hoy no se aplaude un escudo, se aplaude el esfuerzo, la constancia y el corazón de quien representa lo mejor de nuestro país. Olé Hormigol… enhorabuena, estoy muy orgulloso de ti… a cerrar con todo”.

Raúl Rangel desafió a la Liga MX

Tras la victoria contra Pachuca, Raúl Rangel señaló que las Chivas de Gabriel Milito deben a aspirar a ser campeones. “Yo creo que sí Chivas está para… hay que pensar en ser campeones. Al final de cuentas, es para lo que se trabaja torneo a torneo y es el objetivo principal siempre”, expresó.

Luis Romo marca la diferencia en la Liga MX

Uno de los jugadores que comenzó a elevar su nivel en Chivas es sin dudas Luis Romo, quien no solo da seguridad en la fase defensiva, sino que además en ofensiva. En lo que va del campeonato fue clave dos pases claves previo a las asistencia de Richard Ledezma y Efraín Álvarez para los goles de Armando González frente Necaxa y Atlético de San Luis.