Con su victoria por 1-0 ante Pachuca, las Chivas de Guadalajara pusieron prácticamente un pie y medio en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado atraviesa un gran momento, con seis victorias en sus últimos siete partidos. La mala noticia es que no podrá contar con Luis Romo para la última jornada ante Rayados de Monterrey.

El capitán rojiblanco vio la roja por una entrada sobre Luis Quiñones, en una decisión que muchos consideraron exagerada por parte del silbante Adonai Escobedo. La importancia de Romo en estas Chivas está a la vista: es el líbero que inicia todas las jugadas y aporta seguridad en la última línea.

Luis Romo se perderá la última jornada ante Mazatlán tras ser expulsado (Imago7)

Las estadísticas también sirven para demostrar el impacto que tiene Luis Romo en el juego del Guadalajara. E incluso, en toda la Liga MX. Y es que el futbolista rojiblanco es el jugador de campo que más pases correctos ha completado en este Apertura 2025, con un total de 119 aciertos.

Así, Romo supera a otros defensores que también tienen un buen trazo largo y utilizan ese recuerdo para el juego de sus equipos: Sergio Ramos y Gonzalo Piovi contabilizan 96 pases largos cada uno, todavía lejos del guante en el pie diestro que lleva el capitán de Chivas.

Los goles de Chivas que surgieron desde pases largos de Luis Romo

Aunque este aspecto del juego no necesariamente tiene por qué terminar en gol, lo cierto es que el Guadalajara ha anotado en más de una ocasión por esa vía: ante Atlético San Luis, por ejemplo, Romo habilitó a Efraín Álvarez con un pase al espacio, y este asistió a la Hormiga González. Contra Necaxa, el marcador se abrió de la misma manera: pase largo de Romo para Richy Ledezma y pase al medio para la entrada de la Hormiga.