El entrenador de Chivas, Gabriel Milito, habló en conferencia de prensa después de la victoria sobre Pachuca y respaldó públicamente el rol de Chicharito Hernández, quien ha sido objeto de varios cuestionamientos desde su regreso al club. Aunque el delantero ha tenido poca participación en el torneo, el estratega argentino subrayó su valor dentro del vestuario y la influencia positiva que ejerce sobre los más jóvenes del plantel.

“Javier es un jugador para nosotros que está teniendo pocos minutos por distintos motivos, pero sin duda que es toda una referencia para el grupo. Es nuestro capitán, más allá de no jugar tanto. Es un profesional intachable, una persona muy importante dentro del grupo, nuestro líder”, aseguró Milito, dejando en claro la jerarquía y el respeto que el atacante mantiene dentro del equipo.

El entrenador rojiblanco también remarcó el papel de Chicharito como referente para Armando González, el goleador de Chivas en el torneo. “Y qué mejor para Hormiga tener de referente a Javier, para que le pueda, en esa posición, seguro que le va a explicar muchas más cosas y mejores que las que le puedo ofrecer yo a Hormiga. Así que, para mí, es un aporte muy importante”, señaló el DT, visiblemente satisfecho por la convivencia entre la experiencia y la juventud.

Milito destacó que el liderazgo de Hernández va más allá de los minutos que tenga en la cancha. “A veces hay jugadores que aportan mucho jugando y a veces, como el caso de Javier, que a lo mejor no está jugando tanto, aporta mucho sin jugar. Eso es un valor que tiene el grupo internamente muy importante. Su gran compañerismo, querer estar, le toque o no jugar, intenta tener siempre un mismo comportamiento. Eso es un líder”, explicó.

Milito, contento por el liderazgo de Chicharito Hernández

Por último, el técnico argentino valoró la actitud del histórico delantero, incluso en momentos de lesión o falta de continuidad. “Cuando uno tiene líderes positivos, es muy sano para el día a día. Y Javier, más allá de alguna molestia o lesión que no le permitió tener continuidad, se muestra siempre con entusiasmo. Uno lo ve entrenar y sigue con la misma energía que cuando era joven. Eso transmite buena vibra, y es muy importante para la convivencia“, concluyó Milito, dejando en claro que el capitán del Rebaño sigue siendo una pieza clave dentro y fuera del campo.