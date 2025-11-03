El buen momento de Armando González sigue siendo una de las mejores noticias para Chivas en este Apertura 2025 de la Liga MX. El joven atacante volvió a hacerse presente en el marcador durante la visita al Pachuca, firmando el gol de la victoria que dejó al Rebaño muy cerca de clasificar directo a la Liguilla. Tras el encuentro, la Hormiga habló con TUDN y dejó en claro el orgullo que siente por representar al Guadalajara.

“Solo palabras de agradecimiento a mis compañeros, que a pesar de los errores que cometí en el primer tiempo me apoyaron, me animaron y creo que nunca dejé de buscar el gol. Sé que voy a fallar, pero sé que si sigo intentando, al final se va a dar”, expresó la Hormiga, visiblemente emocionado tras el triunfo del Rebaño en el Estadio Hidalgo.

El canterano rojiblanco también aprovechó para lanzar un contundente mensaje sobre lo que significa defender los colores de Chivas y hacerlo siendo mexicano. “Es un orgullo. Un orgullo demostrar que los mexicanos sí podemos. Muchos dicen que Chivas debería jugar ya con extranjeros, que ya no da. Yo veo a mis compañeros, veo a mis amigos de Fuerzas Básicas, a los que están en el Tapatío, los que están en la 21 y digo: sí podemos los mexicanos, sí podemos”, afirmó el goleador.

Por otro lado, consultado sobre si su buen rendimiento puede acercarlo a una convocatoria de Javier Aguirre a la Selección Mexicana, el atacante fue cauto. “Sí, eso se da solo. Yo tengo que enfocarme en mi día a día. Si me convocan, es resultado de mi trabajo y si no me convocan, seguiré trabajando. No depende de mí; lo que sí depende de mí es mi día a día y en eso me enfoco”, explicó.

Hormiga González y el pedido que les hizo Gabriel Milito

Finalmente, Armando González destacó la mentalidad del grupo en esta recta final del torneo, donde el Rebaño busca asegurar su boleto directo a la Liguilla. “Sí, el profe lo dijo, no me acuerdo hace cuánto. Dijo ocho finales, así lo tomamos. Vamos partido a partido, día con día. De esas ocho finales ya nomás nos queda una y hemos respondido bien, creo”, cerró el delantero, uno de los grandes protagonistas del Apertura 2025.