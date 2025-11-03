El Club Deportivo Guadalajara tiene en sus manos el boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 tras vencer con gol de Armando “Hormiga” González a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16.

Una vez finalizada las acciones en la cancha del Estadio Hidalgo, varios elementos de nuestras Chivas aceptaron hablar con los medios de comunicación y uno de ellos fue Raúl “Tala” Rangel, quien en entrevista con FOX reveló lo que les dijo Gabriel Milito en el vestidor y que sirvió para imponerse a los pupilos de Jaime Lozano.

“El mensaje que nos dio fue claro y contundente: seguir el plan de partido que teníamos desde un inicio. Se habló con nosotros que esto iba a ser una final y todavía nos falta una contra Monterrey. Así veníamos trabajando partido a partido. Como una final, dándolo todo, con la mayor seriedad posible”, comentó.

Cabe mencionar quue con este resultado el Rebaño Sagrado se ubicó en la sexta posición de la tabla general con 26 unidades, producto de ocho victiorias, dos empates y seis derrotas, mientras que su rival más cercano; Bravos de Juárez, tiene 23 puntos, con un balance de seis triunfos, cinco empates y cinco descalabros.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Monterrey?

El encuentro entre Chivas y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, se celebrará el sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.