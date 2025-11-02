Con la victoria ante los Tuzos del Pachuca, el Club Deportivo Guadalajara tienen en sus manos el boleto directo a la Liguilla. Solo una derrota abultada y una victoria histórica de Bravos de Juárez sobre Querétaro dejaría fuera de los seis primeros lugares a nuestras Chivas.

En rueda de prensa, el entrenador del Rebaño Sagrado, Gabril Milito, mostró su felicidad por el momento que viven sus pupilos, aunque considera que tienen que redondearlo el próximo fin de semana contra Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

“El equipo lo hace lo propio y es fundamental, tenemos claro, en este tiempo juntos, cómo atacar y defender, con cuatro o cinco atrás, eso es trabajo y tiempo, en ese camino estamos, la recompensa de ganar es importante, contento por el rendimiento, queda un partido contra un gran rival, a ver si podemos hacerlo bien y asegurar la clasificación”, comentó.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se encuentra de momento en la sexta posición de la tabla general con 26 unidades, con un balance de ocho triunfos, dos empates y seis descalabros.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Monterrey?

El partido entre Chivas y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.