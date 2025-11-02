Las Chivas de Guadalajara tienen este sábado un partido vital para sus aspiraciones de clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado visita al Pachuca con el objetivo de sumar de a tres puntos para acercarse a la Fiesta Grande, a falta de sólo dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Alan Mozo vuelve a la convocatoria de Chivas

El lateral derecho rojiblanco, Alan Mozo, ya está de regreso tras sufrir una lesión de rodilla que lo marginó durante dos meses de toda competencia alguna. “Estoy muy feliz. Fueron semanas complicadas, pero bueno, quedaron atrás, y estoy muy feliz de acompañar al equipo, de estar aquí, y listo para lo que el DT necesite, y bueno, agradecido por estos momentos”, expresó en diálogo con Chivas TV antes de partir a Pachuca.

Chicharito Hernández recibió multa de Chivas

El experimentado delantero rojiblanco, Chicharito Hernández, suma una nueva polémica a su estadía en Chivas. Y es que toda la plantilla debió formar parte de la celebración de Halloween, con sus respectivos disfraces, pero el atacante se negó y por ello habría recibido una multa económica, en lo que serían sus últimos meses como futbolista del Guadalajara.

Alan Pulido y Cade Cowell, fuera de la convocatoria

Tal parece que Gabriel Milito tiene sus preferencias en el frente ofensivo, ya que nuevamente decidió no convocar a Alan Pulido y Cade Cowell, dos elementos que se habían quedado sin ingresar en la nómina en los últimos partidos. El periodista César Huerta aclaró que no se trata de alguna indisciplina, sino que es una decisión meramente futbolística del entrenador argentino.

Miguel Tapias lesionado

De cara al choque ante Pachuca, Chivas recuperó tres elementos importantes, como lo son Alan Mozo, Chicharito Hernández y Richard Ledezma. Sin embargo, también sufrió una nueva baja por lesión: Miguel Tapias, quien era uno de los candidatos para reemplazar a Diego Campillo. En el comunicado oficial, Chivas confirmó que Tapias sufrió una lesión muscular en el aductor derecho, por lo que se perderá el juego ante los Tuzos.