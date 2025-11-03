Las Chivas de Guadalajara quedaron a un paso de cumplir con su objetivo inicial en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado derrotó por 1-0 a Pachuca y prácticamente tiene asegurado el sexto lugar en la tabla de posiciones, el cual le otorga boleto directo para Liguilla, sin necesidad de pasar por el Play-In.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito pisó fuerte en el Estadio Hidalgo y aprovechó el tropiezo de Tijuana para escaparse de sus perseguidores. Sin embargo, la victoria de Juárez en el inicio de la jornada lo dejó a tres puntos de Chivas, por lo que al Guadalajara le urge finiquitar la clasificación en la última jornada.

Armando González sigue de racha

Una vez más, el gol rojiblanco salió de los pies de Armando González, delantero que alcanzó a Paulinho y Joao Pedro en la cima de goleo, con 11 gritos. La Hormiga sacó un zurdazo potente al primer palo para decretar la victoria ante Pachuca y sigue levantando la mano para ser convocado a la Selección Mexicana. En la última jornada, ante Monterrey, el canterano buscará quedarse con el título de goleo.

Gabriel Milito, contento por cómo juegan sus Chivas

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, mostró su orgullo por el juego del Rebaño: “Tenemos claro, en este tiempo juntos, cómo atacar y defender, con cuatro o cinco atrás. Eso es trabajo y tiempo. En ese camino estamos. La recompensa de ganar es importante y contento por el rendimiento. Queda un partido contra un gran rival, a ver si podemos hacerlo bien y asegurar la clasificación”, reflexionó el estratega.

Luis Romo fue expulsado y será baja ante Rayados

La mala noticia para el Rebaño es que ante Monterrey no podrá contar con su capitán, Luis Romo, quien vio la roja directa en la segunda mitad por una entrada contra Luis Quiñones. Será el primer partido en el que se ausente el exjugador de Cruz Azul, que hasta el momento tiene presencia perfecta. Esta baja se suma a la de Diego Campillo en la última línea, por lo que Milito deberá reconstruir la defensa.