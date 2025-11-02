El Club Deportivo Guadalajara se impuso 0-1 a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, con un golazo de Armando “Hormiga” González y en rueda de prensa, Jaime Lozano, reconció que su equipo fue superado por los pupilos de Gabriel Milito.

“Chivas se lleva un resultado justo. Nos superaron en varios aspectos y nos faltó estabilidad”, mencionó el entrenador mexicano ante los medios de comunicación. “Chivas venía con una gran inercia y aprovecharon sus oportunidades”, agregó.

Cabe mencionar que con este resultado, el Rebaño Sagrado depende de sí mismo para lograr el pase directo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde ya se encuentra Cruz Azul, Toluca, Club América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Solo una verdadera tragedia evitaría que nuestras Chivas no consigan el boleto sin escalas a la Fiesta Grande del futbol mexicano, pues existe una diferencia de cinco goles con su rival más cercano: Bravos de Juárez.

¿En qué lugar se ubica Chivas y Juárez en el Torneo Apertura 2025?

Gracias a esta victoria, el Club Deportivo Guadalajara llegó a 26 unidades, con un balance de ocho triunfos, dos empates y seis derrotas, mientras que Bravos de Juárez tiene 23 puntos, consecuencia de seis juegos ganados, cinco empates y cinco derrotas.