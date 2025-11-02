El Club Deportivo Guadalajara logró la victoria frente a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, gracias al tanto de Armando “Hormiga” González al minuto 70, así que con este resultado los pupilos de Gabriel Milito tienen en sus manos la Liguilla directa.

Nuestras Chivas hicieron lo que tenían que hacer, vencer a los de Jaime Lozano para no complicarse su clasificación directa a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Si no se logra el pase sin escala, es porque pasó una verdadera tragedia en la última jornada del Torneo Apertura 2025.

¿Qué necesita Chivas en la Jornada 17 para clasificar directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025?

El próximo fin de semana solo competirá con Bravos de Juárez por el último boleto directo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. Con un empate por cualquier marcador es suficiente para amarrar la clasificación a la Liguilla o que Bravos de Juárez no derroten al Querétaro.

Armando González llegó a 11 goles en el Torneo Apertura 2025.

Quedaría fuera del sexto lugar si pierde por un gol ante Rayados de Monterrey y que Bravos de Juárez gane su encuentro por cuatro, o bien caer por dos y que los fronterizos ganen por tres, solo así se terminaría el sueño de la clasificación directa.

Cabe mencionar que el partido frente a los regiomontanos se llevará a cabo el sábado 8 de agosto en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y dicho compromiso será transmitido por Amazon Prime.