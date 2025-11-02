Este domingo el AC Milan se midió al AS Roma por la Fecha 10 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, partido donde el canterano de Cruz Azul, Santiago Giménez, llamó la atención por su ausencia.

Previo a este compromiso celebrado en la cancha de San Siro, Massimiliano Allegri, habló sobre la posibilidad de que el atacante mexicano se perdiera el encuentro de este domingo debido a que todavía no se recupera de la lesión en el tobillo que sufrió el fin de semana pasado.

“Respecto a Santi Gimenez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma”, ,mencionó.

Santiago Giménez sigue lesionado del tobillo.

En ese sentido, el “Bebote” es duda para la próxima Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana se enfrentará en partidos amistosos a su similar de Uruguay y Paraguay, de cara a la Copa del Mundo de 2026.

La gran noticia que recibiría Armando González en los próximos días

Es probable que Javier Aguirre no considere a Santiago Giménez para la Fecha FIFA de noviembre y esto le abriría la puerta de la Selección Mexicana a Armando “Hormiga” González, quien actualmente es uno de los mejores delanteros del futbol mexicano gracias a sus 10 goles en el Torneo Apertura 2025.