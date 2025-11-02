Este domingo el AC Milan se midió al AS Roma por la Fecha 10 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, partido donde el canterano de Cruz Azul, Santiago Giménez, llamó la atención por su ausencia.
Previo a este compromiso celebrado en la cancha de San Siro, Massimiliano Allegri, habló sobre la posibilidad de que el atacante mexicano se perdiera el encuentro de este domingo debido a que todavía no se recupera de la lesión en el tobillo que sufrió el fin de semana pasado.
“Respecto a Santi Gimenez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma”, ,mencionó.
En ese sentido, el “Bebote” es duda para la próxima Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana se enfrentará en partidos amistosos a su similar de Uruguay y Paraguay, de cara a la Copa del Mundo de 2026.
La gran noticia que recibiría Armando González en los próximos días
Es probable que Javier Aguirre no considere a Santiago Giménez para la Fecha FIFA de noviembre y esto le abriría la puerta de la Selección Mexicana a Armando “Hormiga” González, quien actualmente es uno de los mejores delanteros del futbol mexicano gracias a sus 10 goles en el Torneo Apertura 2025.