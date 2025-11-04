Ante las lesiones de Alexis Vega y Santiago Giménez; Armando “Hormiga” González tiene amplias posibilidades de aparecer en la próxima convocatoria de Javier Aguirre para disputar con la Selección Mexicana los partidos de preparación ante Uurguay y Paraguay de cara a la Copa del Mundo de 2026.

No obstante, todo está en manos del “Vasco” Aguirre, si considera o no a uno de los tres mejores delanteros del futbol mexicano o como dijo David Faitelson en su cuenta de X, se inclina por la fórmula de Gerardo “Tata” Martino.

“Sin Santi y sin Alexis (lesionados), Javier Aguirre podría abrir las puertas de la Selección a Armando González… A menos de que recurra a “la fórmula” del “Tata” Martino: muchos goles para tan pocos minutos”, escribió.

Cabe recordar que de cara al Mundial de Qatar 2022, el estratega argentino decisió prescindir de Santiago Giménez debido a que no tenía mucha actividad con el Feyenoord, por lo que fue objeto de críticas, pues en ese entonces estaba en mejor momento que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori.

¿Cuándo conoceremos la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre?

Será a finales de esta semana cuando Javier Aguirre revele su lista para disputar con la Selección Mexicana la Fecha FIFA de noviembre y en ella esperemos que esté el nombre de Armando “Hormiga” González, pues sus goles con el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025 lo respaldan.