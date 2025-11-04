Chivas está muy cerca de cumplir el primer objetivo que se trazó en el Apertura 2025 que se trata de calificar directo a la Liguilla, rompiendo una racha de un año sin poder avanzar a la Fase Final de la Liga MX; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito tendría que enfrentar un severo problema.

El calendario de competencia del Apertura 2025 indica que todos los equipos que califiquen directo a la Liguilla de este semestre, deberán esperar cerca de 18 días para regresar a la actividad, por lo que perderán casi tres semanas de ritmo, a diferencia de los clubes que jueguen el Play-In.

Después de que el chiverío se enfrente a los Rayados el próximo 8 de noviembre, en caso de sumar aunque sea un punto frente a los regiomontanos, la escuadra tapatía haría su presentación en la Liguilla hasta el 26 o 27 de noviembre.

Hay que recordar que al término de la jornada 17, se detendrán las acciones en todas las ligas del planeta debido a la Fecha FIFA, por lo que los duelos de Play-In se disputarán entre el 19 y el 23 de noviembre.

¿Chivas recuperaría lesionados por el parón en la Liga MX?

La realidad es que el Guadalajara solamente tiene lastimado a Diego Campillo, quien fue operado del quinto metatarsiano del pie izquierdo; sin embargo, el tiempo sería insuficiente para recuperarse, ya que se espera que esté en condiciones de volver a jugar hasta el mes de enero, aproximadamente.