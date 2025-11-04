Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, Santiago Giménez dio a conocer que estará un tiempo fuera de actividad para tratarse de una lesión en el tobillo que arrastra desde hace meses, por lo que su ausencia podría abrirle las puertas de la Selección Mexicana a Armando “Hormiga” González.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100 %, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, escribió.

“Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible”, agregó el futbolita del AC Milan de la Serie A.

Comunicado de Santiago Giménez.

Cabe mencionar que en el partido frente al Atalanta, correspondiente a la Fecha 9 de la presente temporada de la Serie A, el “Bebote” se rescintió del tobillo, por lo que tuvo que salir de cambio y ante la Roma del domingo pasado no fue considerado por Massimiliano Allegri.

¿Cuándo Javier Aguirre dará a conocer su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre?

La convocatoria para enfrentar a Uruguay y Paraguay se dará a conocer a finales de esta semana y con la baja de Santiago Giménez existe la posibilidad de que Javier Aguirre convoque a Armando “Hormiga” González a la Selección Mexicana Mayor y al menos este año el “Bebote” le dice adiós al TRI.

Cabe mencionar que el atacante de Chivas pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Apertura 2025. De hecho, está empatado en tantos (11) con Paulinho y Joao Pedro y será este fin de semana cuando se determine al campeón de goleo de la presente certamen.