Chivas tiene todo en sus manos para conseguir el pase directo a los cuartos de final del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito marcha actualmente en el 6° lugar de la Tabla General, posición que le daría acceso directo a la Liguilla sin necesidad de pasar por el Play-In, coronando así un cierre de torneo muy sólido.

Los cuartos de final se disputarán del 26 al 29 de noviembre, luego de la Fecha FIFA que se jugará la próxima semana y de la semana destinada al Play-In. En caso de que el Rebaño avance a semifinales, estas se jugarían entre el 3 y el 7 de diciembre, mientras que una hipotética final se desarrollaría del 11 al 14 de diciembre.

De forma extraoficial, ya se dio a conocer que el Clausura 2026 iniciará el 9 de enero. Esto significa que, tras concluir su participación en el actual torneo, los jugadores de Chivas solo tendrían dos semanas de vacaciones antes de volver al trabajo, lo que podría dejar a Milito con muy poco margen para planear la pretemporada, dependiendo de hasta dónde llegue el equipo en la Liguilla.

Por ejemplo, si el Guadalajara se queda en cuartos de final, Milito tendría alrededor de tres semanas para realizar la pretemporada; si avanza a semifinales, apenas dos semanas; y si llega hasta la final, solo una semana antes de iniciar la competición oficial del Clausura 2026.

En caso de que Cruz Azul llegue a la Final del Apertura 2025, habría final navideña

En un escenario aún más extremo, una final contra Cruz Azul haría que el calendario se comprimiera todavía más, ya que se trataría de una Final Navideña, con la ida el 25 de diciembre y la vuelta el 28 de diciembre. En ese caso, Gabriel Milito prácticamente no tendría descanso ni tiempo de preparación antes del arranque del siguiente torneo.