Las Chivas de Guadalajara visitan este sábado al Club Pachuca en un encuentro de vital importancia de cara al objetivo de clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega un punto por delante de los Tuzos, además de tener una presión extra por la reciente victoria de Juárez, que alcanzó el puntaje rojiblanco.

El sexto boleto para la Liguilla apunta entonces a definirse en la última jornada, donde podrían jugarse a la misma hora los partidos de los equipos involucrados en la disputa. Tijuana también tiene chances y hasta podría superar al Rebaño de manera provisoria, en caso de derrotar a Pumas en el choque del domingo al mediodía.

En lo que respecta al equipo dirigido por Gabriel Milito, el entrenador deberá hacer frente a la baja de Diego Campillo por lesión; al menos, hay tres regresos: Richard Ledezma, Chicharito Hernández y Alan Mozo. Asimismo, Miguel Tapias resultó lesionado, mientras que Cade Cowell y Alan Pulido no fueron tenidos en cuenta por decisión técnica.

Alineación de Chivas vs. Pachuca

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Roberto Alvarado

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Pachuca vs. Chivas