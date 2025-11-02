Las Chivas de Guadalajara visitan este sábado al Club Pachuca en un encuentro de vital importancia de cara al objetivo de clasificar directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega un punto por delante de los Tuzos, además de tener una presión extra por la reciente victoria de Juárez, que alcanzó el puntaje rojiblanco.
El sexto boleto para la Liguilla apunta entonces a definirse en la última jornada, donde podrían jugarse a la misma hora los partidos de los equipos involucrados en la disputa. Tijuana también tiene chances y hasta podría superar al Rebaño de manera provisoria, en caso de derrotar a Pumas en el choque del domingo al mediodía.
En lo que respecta al equipo dirigido por Gabriel Milito, el entrenador deberá hacer frente a la baja de Diego Campillo por lesión; al menos, hay tres regresos: Richard Ledezma, Chicharito Hernández y Alan Mozo. Asimismo, Miguel Tapias resultó lesionado, mientras que Cade Cowell y Alan Pulido no fueron tenidos en cuenta por decisión técnica.
Alineación de Chivas vs. Pachuca
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Fernando González
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Pachuca vs. Chivas
- Carlos Moreno
- Brian García
- Sergio Barreto
- Jorge Berlanga
- Daniel Aceves
- Carlos Sánchez
- William Carvalho
- Luis Quiñones
- Víctor Guzmán
- Gastón Togni
- Enner Valencia
- DT: Jaime Lozano