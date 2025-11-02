Chivas visita esta noche a Pachuca por la Jornada 16 del Apertura 2025, en un duelo clave para afianzarse en zona de Liguilla directa. El Rebaño Sagrado viene de golear 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío y buscará mantener la buena racha ante un rival directo en la pelea por el sexto lugar de la tabla.

El encuentro se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, con arbitraje de Adonai Escobedo. Será el penúltimo juego del Rebaño en la fase regular, antes de cerrar en el Estadio Akron como local del Monterrey.

¿Pachuca vs Chivas va por TV abierta?

Uno de los grandes interrogantes es si el partido de esta noche se podrá ver por TV Aierta. La respuesta es que no, aunque de igual manera los aficionados podrán verlo gratis a través de Tubi, la plataforma de streaming de Fox. Asimismo, hubo confusión porque la Liga MX publicó el cronograma asegurando que el partido iría en exclusiva por Caliente TV.

Probable alineación de Chivas

De cara al choque ante los Tuzos, Gabriel Milito podría escoger el siguiente once: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Armando González.