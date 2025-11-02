Antes de que partieran rumbo al estado Hidalgo para medirse este domingo a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara compartió en redes sociales la convocatoria de Gabriel Milito.

En ella destacó el regreso de Alan Mozo, quien había estado ausente desde la Fecha FIFA de septiembre, lesionándose en un partido amistoso frente al León, no obstante, después de dos meses está de regreso y se dijo feliz que el técnico argentino lo tomara en cuenta para el compromiso de este domingo contra los pupilos de Jaime Lozano.

“Estoy muy feliz. Fueron semanas complicadas, pero bueno, quedaron atrás, y estoy muy feliz de acompañar al equipo, de estar aquí, y listo para lo que el DT necesite, y bueno, agradecido por estos momentos”, comentó.

Sin embargo, eso no fue todo, el exjugador de los Pumas fue cuestionado sobre lo que espera en el partido ante los Tuzos del Pachuca y contestó lo siguiente.

“La verdad esque hemos jugado cada partido como si fuera una final, así lo hemos enfrentado y mañana tenemos otra final contra Pachuca y como tú dices, es un rival directo y un victoria nos catapultaría a solo un paso de ese sexto boleto que es la Liguilla directa y bueno, así lo vamos a tomar”, señaló.

¿A qué hora es el partido entre Pachuca y Chivas?

El partido entre los Tuzos del Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara, se llevará a cabo este domingo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Caliente TV.