Este sábado por la tarde el Club Deportivo Guadalajara hizo el viaje al estado de Hidalgo para enfrentar este domingo a losTuzos del Pachuca por la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, pero previo al viaje dieron a conocer la convocatoria de Gabriel Milito.

En dicha lista destaca el regreso de Alan Mozo, quien había estado ausente desde la Fecha FIFA de setiembre, cuando se lesionó en un partido amistoso ante el León, obligándolo a pasar al quirófano.

Después de dos meses de recuperación, el defensor mexicano regresó a una convocatoria de nuestras Chivas y el estratega argentino es el más feliz debido a que tendrá más variantes en esta recta final del Torneo Apertura 2025.

Alan Mozo regresó a una convocatoria de Chivas.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado está obligado a ganar este domingo, pues una derrota compicaría demasiado su pase directo a la Liguilla, tras el triunfo de Bravos de Juárez contra Atlético de San Luis, y a la espera del resultado de Xolos de Tijuana ante Pumas.

¿Cuál es la convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Pachuca?

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Teun Wilke